Anneleri ölen kedilere Frenc Bulldog cinsi köpek sütannelik yapıyor

ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da anneleri ölen 2 yavru kedinin sütannesi, Frenc bulldog cinsi köpek oldu. Köpeğin, 3 yavrusuyla birlikte 2 kediyi de emzirmesi dikkat çekti.
Merkeze bağlı Binkoç köyünde Doğan Ataman´a ait çiftlikteki kedi yaklaşık bir ay önce 2 yavru dünyaya getirdikten sonra öldü. Yavru kediler çiftliktekiler tarafından beslendi. Aynı çiftlikte bir süre sonra 3 yavru doğuran Frenc bulldog cinsi köpek, yavru kedilere de sütannelik yapmaya başladı. Köpeğin, 3 yavrusuyla birlikte 2 kediyi de emzirip, onlarla oynaması ilgi gördü.
Doğan Ataman, "Köpeğimizin 3 yavrusu vardı, kedilerle birlikte 5 oldu. Gören herkes şaşırıyor" diye konuştu. Ataman, köpeğinin kedilere annelik yaptığını herkesin görmek istediğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA
2021-07-25 09:56:19
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