Baraj gölünde balık tutmak isteyen genç, suya düşerek boğuldu

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KEMALİYE (Erzincan), (DHA)ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Çakırtaş köyünde, balık tutmak isterken Keban Barajı gölüne düşen Mustafa Yavuztürk (21), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Çakırtaş köyü, Keban Barajı gölünde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla baraj gölüne gelen Mustafa Yavuztürk, bir süre sonra dengesini kaybederek suya düştü. Gencin suya düştüğünü gören çevredekiler, durumu AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden dalgıç ekipler de sevk edildi. AFAD ve dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı. Mustafa Yavuztürk'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kemaliye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Kemaliye KEMALİYE (Erzincan), (DHA)

2021-07-26 00:05:42



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