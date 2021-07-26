Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

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Erzincan’dan geçen Karasu Nehrinde çıplak elle balık tutan vatandaş görenleri şaşırtıyor.

Erol Bingöl isimli vatandaş Karasu Nehrinde olta ile balık tutmak mümkünken suya dalarak çıplak elle balık avlıyor. Balık tutmayı hobi haline getiren Bingöl tutuş tarzıyla görenleri şaşırtıyor. Nefesini tutarak suyun altına dalan Bingöl, kenarda bulunan sazlık ve çalı diplerindeki balıkları çıplak elle avlayarak kendisini bekleyen arkadaşlarını adeta sevince boğuyor.

Balık tutmayı küçük yaşta öğrendiğini kaydeden Bingöl, “Genelde eş dostla gider, balıkları elimle tutarım. Ufak tefek ve karnında yumurtası olan balıkları asla tutmam” dedi.

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