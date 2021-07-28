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Erzincan’da 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda düzenlenen 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın başkanlığında Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Ertugay, İlçe Kaymakamları ile yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl genelindeki projelere ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Vali Yardımcısı Ayrancı, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşen toplantı, il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak yatırımcı kuruluşların yetkilileri tarafından yapılan sunumlar ve bilgilendirmeler ile sona erdi.

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