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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" uygulaması başlıyor

İHA

Erzincan’da "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" uygulaması başlıyor

Erzincan’da "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" uygulaması il merkezinden seçilen 49 ve ilçelerden 31 okulla 6 Eylül 2021 tarihinde başlanması hedefleniyor.
Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Komisyon Toplantısı Erzincan Halk Eğitimi Merkezi Toplantı salonunda Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hasan Güneşi başkanlığında komisyon üyelerinin katılımı ile yapıldı. 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak olan Hayat Boyu Öğrenen Mahalle uygulamasına il merkezinde 49 okulun dâhil edilmesi kararı alınırken ilçelerden ise 31 okulla bu faaliyetin başlanması amaçlanıyor.
Yapılan komisyon toplantısında, “21. yüzyıla geçişle beraber "Hayat Boyu Öğrenme", odak noktasına insanı koyan, öğrenmeyi okulla sınırlayan anlayışı ortadan kaldırarak bunun yaşamın sonuna kadar devam ettirilmesini benimseyen bir kavramdır. Hayat boyu öğrenme '' öğrenen toplum'' haline gelinmesi için gerekli en temel yapıtaşı olan bireylerin durumlara hazırlanması ve onların sahip oldukları kapasitelerini geliştirmesi hem toplumsal hem bireysel ihtiyaçları karşılayacak kurumların artırılmasını tetiklemesi böylelikle toplumun tamamının da etkili olması nedeniyle önemlidir. Bu bağlamda insanların bulunduğu her yerde, her zaman, eğitim düzeyi vb. her türlü kısıtlamayı ortadan kaldırarak ihtiyaç duyduğu eğitime halk eğitimi merkezleri dışında da seçilen okullarda ulaşımının sağlaması amacıyla "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" uygulaması başlatılmıştır. Eylül 2021 tarihi ile başlayacak olan Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerine Hayat Boyu Öğrenen Mahalle uygulaması kapsamında ilimizde il merkezinde seçilen 49 ve ilçelerde 31 okulla bu faaliyetin başlanması amaçlanmaktadır.” denildi.

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