Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 62 bin 598 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 62 bin 598 oldu

İHA

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 62 bin 598 oldu

TÜİK, Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de Haziran ayında 104 bin 316 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 62 bin 598 oldu.
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,8'ini otomobil, yüzde 30,2'sini motosiklet, yüzde 10,6'sını kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,7 arttı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 104,0, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 86,3, motosiklette yüzde 46,9, otomobilde yüzde 35,4, traktörde yüzde 31,1, otobüste yüzde 21,7, kamyonda yüzde 17,3 ve kamyonette yüzde 16,3 arttı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 155,5, otomobilde yüzde 65,5, kamyonette yüzde 38,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 37,2, traktörde yüzde 20,4, motosiklette yüzde 7,0 artarken otobüste yüzde 15,5 ve minibüste yüzde 1,2 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 24 milyon 729 bin 901 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Haziran ayında 842 bin 50 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 68,3'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 7,3'ünü motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
OcakHaziran döneminde 607 bin 289 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. OcakHaziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 56,5 artarak 607 bin 289 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,1 azalarak 21 bin 155 adet oldu. Böylece OcakHaziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 586 bin 134 adet artış gerçekleşti.
OcakHaziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 59,6'sı benzin yakıtlıdır. OcakHaziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 190 adet otomobilin yüzde 59,6'sı benzin, yüzde 27,0'ı dizel, yüzde 8,1'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,3'ü LPG yakıtlıdır. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 440 bin 158 adet otomobilin ise yüzde 38,0'ı dizel, yüzde 36,2'si LPG, yüzde 25,0'ı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.
OcakHaziran döneminde en fazla 14011500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. OcakHaziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 190 adet otomobilin yüzde 31,3'ü 14011500, yüzde 25,9'u 1300 ve altı, yüzde 19,6'sı 13011400, yüzde 15,9'u 15011600, yüzde 6,2'si 16012000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
OcakHaziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin 137 bin 961'i beyaz renklidir. OcakHaziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 190 adet otomobilin yüzde 40,2'si beyaz, yüzde 28,3'ü gri, yüzde 10,5'i mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 6,7'si siyah, yüzde 2,1'i turuncu, yüzde 1,2'si kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü yeşil renkli iken yüzde 2,2'si diğer renklerdedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazasında yaralanan genç kız hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trafik kazasında yaralanan genç kız hastanede ...
Erzincan’da "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" uygulaması ...
Yaz döneminde telafi eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Yaz döneminde telafi eğitimleri devam ediyor
Erzincan zabıtasından fırın denetimi
YEREL HABERLER Erzincan zabıtasından fırın denetimi
2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ...
Pandemiden bunalan çocuklar eğlenceye doydu
YEREL HABERLER Pandemiden bunalan çocuklar eğlenceye doydu
Doğu’daki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Doğu’daki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kaymakam Kaptanoğlu köylülerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Kaptanoğlu köylülerle bir araya geldi
Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor
“Staj Seferberliği Projesi” kapsamında üniversite öğrencilerine staj eğitimi verilecek
YEREL HABERLER “Staj Seferberliği Projesi” kapsamında üniversite ...