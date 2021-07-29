EDEP Erzincan Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Eğitime Destek Platformu (EDEP) Erzincan İl Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu Temmuz ayı toplantısı yapıldı.

Erzincan KYK sosyal tesisleri toplantı salonunda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’nun katılımı ile yüz yüze gerçekleştirilen toplantı Kur’anı Kerim okunmasıyla başlandı. Ardından açılış konuşmasını yapan Eğitime Destek Platformu Erzincan İl Koordinatörü Ali Şimşek yıl içerisinde yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmalar üzerine bilgi verdi.

Erzincan genelinde eğitim üzerine değerlendirmeleri yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, destekleme ve yenileme çalışmalarının önemine değinerek Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan protokoller ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, Erzincan genelinde Kur’an Kursları ve hafızlık eğitimleri üzerine sunum yaptı. 46 yaş gurubunun eğitiminin önemine vurgu yaparak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projeler ve devam eden yaz Kur’an kursları hakkında bilgi verdi.

Gençlik Spor il Müdürü Volkan Burak Mumcu yapılacak olan sportif ve sosyal çalışmalar üzerine bilgilendirme yaptı.

Toplantıya katılım sağlayan STK temsilcilerinin konuşmalarının ardından, son olarak EDEP Erzincan il koordinatörlüğü Temmuz ayı toplantısına hatip olarak katılan Gençlik ve Spor bakan yardımcısı Sinan Aksu, Gençlik ve spor bakanlığı, Diyanet işleri ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilecek olan ortak projeler üzerine bilgilendirmede bulundu. Erzincan genelinde akademik başarı kadar sportif başarılarında önemli olduğunu söyleyen Aksu, “Erzincan’da Yüzme Bilmeyen Kalmasın, ‘Haydi Ergan’a Kayağa’, ‘Okurum Sporumu da Yaparım’ gibi önemli projeler var. İnşallah Pandemi sonrasında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapacağı protokol ile mutlaka her öğrencinin bir spor branşına yönlendirilebilir” dedi.

Toplantıya katılım sağlayan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Önemli bir toplantı olduğunu ve toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Eğitime Destek Platformu Erzincan İl Koordinatör Yardımcısı Hasan Çakmak moderatorlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Müftüsü Burhan Çakır, Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Eğitime Destek Platformu Erzincan İl Koordinatörü Ali Şimşek, Platform üyesi dernek ve vakıf başkanları ile okul müdürleri katıldı.

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