Diyanet Gençlik Merkezi “Yaz Kampı” lise öğrencileri programı sona erdi

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik “Yaz Kampı” lise öğrencileri programı sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde sona eren lise seviyesindeki öğrencilere yönelik kamp faaliyetleri kapsamında önce dini bilgiler sonraki program saatlerinde ise sosyal içerikli etkinliklere yer verildi. Müftülük görevlilerinin nezareti ile düzenlenen ve Kur’anı Kerim, Siyer, Ahlâk ve İlmihâl gibi konu başlıklarıyla yapılan derslere, öğrenciler de kendi sunumlarını yaparak katkıda bulundular.

Dr. Salih Eren’in sunumuyla gerçekleşen “Temel İlkyardım Bilgileri” seminerini, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Can’ın “Kitap Tahlili” derslerini ilgi ile dinleyerek, karşılıklı sorucevap şeklinde derse katılım sağlayan öğrenciler, duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Erzincan Pîri Sâmi Camii bahçesinde düzenlenen piknik etkinliği ve Terzibaba Mezarlıklar Müdürü Murat Uslu’nun Pîri Sâmi Hazretleri Türbesi’nin tarihçesi hakkında yaptığı bilgilendirme konuşması ile yaz kampının lise öğrencilerine yönelik olan programı sona erdi.

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