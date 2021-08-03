Vali Makas, köylerde incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, merkeze bağlı Elmaköy, Yeşilçat ve Çatalarmut köylerinde incelemelerde bulundu.

İlgili kurum yetkililerinin de eşlik ettiği ziyarette; köy muhtarları ve köy sakinleri ile görüşen Vali Makas, yapılan altyapı, üstyapı ve sosyal tesis çalışmalarını değerlendirerek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Gittiği köylerde vatandaşların talep ve isteklerini de dinleyen Valimiz Mehmet Makas, köylerde ihtiyaç duyulan yatırımların devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.