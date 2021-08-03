Erzincan’da sünnet şöleni için kayıtlar başladı

Erzincan’da geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleni bu yılda gerçekleşecek. Ağustos ayında yapılması planlanan toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Belediyenin düzenlediği ve geleneksel hale gelen toplu sünnet kayıtları başladı. Erzincan'da ikamet eden ve maddi imkânı bulunmayan çocuklar modern cerrahi yöntemlerle, hastane koşullarında ücretsiz olarak sünnet ettirilecek. Ağustos ayında yapılması planlanan toplu sünnet şölenine kayıtlar 03 13 Ağustos tarihleri arasında mahalle muhtarlıklarına bırakılan kayıt formu yoluyla yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen şölende çocuklara sünnet kıyafetleri de hediye edilecek.

Anne babalar için erkek evlatlarının ilk mürüvvetini gördüğü, mutlu oldukları günlerden biri olarak hatıralarında kalacağını dile getiren Belediye Başkanı Bekir Aksun,"Erzincan'da yaşayan çocuklarımızın bu mutluluklarını paylaşmaktan buna vesile olmaktan çok büyük bir haz duyuyorum. Bu geleneğimiz inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir." dedi.

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