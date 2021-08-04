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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaş düştükçe aşılama oranı da düşüyor

İHA

Yaş düştükçe aşılama oranı da düşüyor

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, yaş aralığı düştükçe aşılama oranının da düştüğünü söyleyerek “Gençlerimiz sosyal medyanın yanlış bilgilerine aldanmasın, bu konuda daha duyarlı olsunlar” dedi.
Ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Erzincan’da 116 bin 346 kişi 1. doz aşısını, 84 bin 367 kişi ise 2. doz aşısını oldu. Toplamda 220 bin 781 kişinin aşı olduğunu kaydeden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik yaş haddi indikçe aşı olma talebinin de azaldığını belirtti. Hirik yaptığı açıklamada genç yaştaki vatandaşların sosyal medyada ki yanlış bilgilerin etkisi altında kaldıklarının altını çizerek, “Gençlerimizin bu konuya biraz daha duyarlılık göstermelerinin gerektiğini, bunun bir halk sağlığı problemi olduğunu, kendi sağlıklarından ziyade toplumun sağlığı için, anne babalarının sağlığı için ve yaşadığı toplumun sağlığı için aşı olmaları gerektiğini düşünüyorum.” dedi.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik açıklamasına şu şekilde devam etti;
“Erzincan ilimizde şuana kadar yaptığımız aşı adedi 220 binin üzerinde aşı yaptık. En az birinci dozu aşı olmuş oranımız bugün itibariyle yüzde 63,4. Pandeminin en başından beri sağlık çalışanlarımız sürekli 24 saat halkımızın sağlığını korumak adına sahadalar. Pandemiden çıkışımızın eski normalimize dönmenin şuan için tek çözümünün aşı ve tedbirler olduğunun farkındayız. Aşı konusunda, 80 yaş üzerinde ki aşı oranımız yüzde 90’ın üzerinde ama 1824 yaş arasındaki aşı oranımız yüzde 5560 civarında. Gençlerde aşıya karşı bir isteksizlik ve bir vurdumduymazlık var. Beklediğimiz gibi çok fazla talep olmadı. Gençlerimizin aşı konusunda sosyal medyada gördüğü bilgi kirliliğine dikkat etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani sosyal medyada görüldüğü gibi şuana kadar 220 binin üzerinde aşı yaptık ilimizde, herhangi bir yan etkisi görmedik, hiçbir yan etkisi olan hastamız olmadı ve şuanda yatan hastalarımızın da çok büyük bir kısmının aşısız olduğunu biliyoruz. Yani aşının pandemiden ve bu virüsten korunmak adına, çok önemli bir halk sağlığı adına aşı olmanın gerekliliğinin farkındayız. Tüm gençlerimize buradan seslenmek istiyorum; İlimizde ki tüm sağlık birimlerine başvurabilirler. İlimizde ki Aile Sağlığı Merkezlerinde, ilçe hastanelerimizde, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve mobil ekiplerimiz tarafından bize başvurulduğu anda bu aşılar hemen anlık olarak yapılıyor. Gençlerimizin bu konuya biraz daha duyarlılık göstermelerinin gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir halk sağlığı problemi olduğunu, kendi sağlıklarından ziyade toplumun sağlığı için, anne babalarının sağlığı için ve yaşadığı toplumun sağlığı için aşı olmaları gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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