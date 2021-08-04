Erzincan’da çarpışma sonrası takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı

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Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan araç güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan kent merkezinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kazada, iki aracın farklı istikametlerden gelerek çarpıştıkları, çarpmanın etkisiyle beyaz renkli otomobilin savrularak takla attığı görüldü. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının kaza anında ürkerek kaldırıma doğru hızlıca koştuğu anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

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