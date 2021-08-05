Vali Makas, köy yollarında yapılan asfaltlama çalışmalarını inceledi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, İliç’e bağlı Sütlüce ve Büyük Geyran köy yolunda yapılan yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen ve iş makinelerini kullanan Vali Makas, Erzincan’da en ücra köylere kadar devletin ulaşım, alt yapı ve üst yapı hizmeti ulaştırdığını hatırlatarak, devlet olarak ister şehir merkezinde olsun ister ilçede veya belde de olsun yada köylerimizde olsun her zaman vatandaşlarımızın yaşamlarını daha iyi bir hale getirmek için çalışmaya devam edileceğini söyledi.

Vali Makas, köy ziyaretlerinin yanı sıra; İliç ilçe merkezinde İliç Belediyesi tarafından temeli atılan iş merkezi binası inşaatında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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