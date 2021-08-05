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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan polisinden ‘kadına şiddet’ bilgilendirmesi

İHA

Erzincan polisinden ‘kadına şiddet’ bilgilendirmesi

Erzincan polisi tarafından “KADES” ve “UYUMA” uygulamaları tanıtılarak, kurulum bilgilendirmesi yapıldı.
Erzincan il Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından KADES ve UYUMA uygulamaları hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Erzincan polisi kadına şiddetle mücadele kapsamında merkezde açtıkları stantta, yol kontrol noktalarında ve kadın polisler tarafından yüzlerce kadına yüz yüze KADES ve UYUMA programlarının kurulum ve bilgilendirilmesi yapılarak broşür dağıtıldı. “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” uygulamasının anlatılması sonrasında kadınlar, telefonlarına KADES uygulaması yükledi.
KADES uygulamasının kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla kurulduğu, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiği, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda Kadın Acil Destek İhbar Sistemine ulaştığına dair bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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