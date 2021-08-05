Diyanet Gençlik Hizmetleri yaz kampı 3. aşaması başladı

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen yaz kamplarının üçüncüsü üniversite öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Dört hafta süreyle ve haftanın 3 günü devam edecek olan yaz kampına il müftüsü Burhan Çakır katılarak gençlerle hem tanışma hem de çeşitli tavsiyelerle hasbihal etti. Temel dini bilgilerin, kitap tahlilleri ve el becerilerinin geliştirileceği kursların, ilkyardım derslerinin görüleceği kamp süresince gençler, programlarda yapılacak çeşitli ikramlarla hem bilgi ve becerilerini geliştirecek, tecrübe paylaşımında bulunacak, ziyaretler yapacak ve hem de hoşça vakit geçirebilecekler.

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