Camiler ve Din Görevlileri Haftası “Bilgi Yarışması” düzenlendi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Erzincan genelinde din görevlileri arasında “Bilgi Yarışması” düzenlendi.

Komisyon Başkanlığını İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz’ın yaptığı yarışmada İl Vaizi ve Müftü Yardımcı Vekili Serdar Buğday, Din Hizmetleri Uzmanı Muhammed Özyurt, Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Durmuş ve İl Vaizi Servet Tiryaki komisyon üyesi olarak görev yaptılar.

Yapılan yarışmada Erzincan Bulutlu Mahallesi Hacı Mevlüt Keskin Camii İmam Hatibi İrşadi Doğan birinciliği, Manifaturacılar Site Camii İmam Hatibi Erdoğan Güler ikinciliği ve Akşemseddin Camii İmam Hatibi Murat Ayhan ise üçüncülüğü elde etti.Yarışmada birinciliği elde edene üç çeyrek altın, ikinciye iki, üçüncüye ise bir çeyrek altın hediye edildi.

Yarışma birincisi İrşadi Doğan 06 Eylül 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirleyeceği merkezlerde final yarışmasına katılarak Erzincan ilini temsil edecek.

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