Erzincan’da ücretli poşet denetimi yapıldı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Erzincan’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince marketlerde ücretli poşet denetimi yapıldı.

Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde satış yapan iş yerlerine yönelik ücretli poşet denetimi yapıldı. Poşet ücretlendirilmesine yönelik esasların uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacıyla ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde kullanılan poşetlerin özellikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlimizde faaliyet gösteren market, mağaza ve diğer satış noktalarında yapılan denetimlerde, satılan poşetlerin faturalara eklenip eklenmediği, poşetlerin kalitesi, barkod, çevreci slogan ve sıfır atık logosunun kullanımı konusunda kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonrasında bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmeyenlere 15 bin TL, geri kazanım katılım payına ilişkin belirtilen esaslara uymayanlara ise Bin 500 TL, plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere ise kanun kapsamında depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 TL idari para cezası verileceği hatırlatıldı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.