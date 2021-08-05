Çocuğun kaşına saplanan olta kancasını acil serviste itfaiye çıkardı

Faruk CANBABA / ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Tercan ilçesinde Karasu Nehrinde babasıyla birlikte balık tutmak isteyen çocuğun kaşına oltanın kancası saplandı. Kanca, acil serviste itfaiye görevlisi tarafından çıkarıldı.
Olay, bugün Tercan ilçesinde meydana geldi. Soner Güner (40), oğlu İsa Güner'le (11) birlikte Karasu Nehrine balık avına gitti. Baba Soner Güner´in nehire salladığı oltanın kancası kazayla oğlu İsa´nın kaşına saplandı. Baba, oğlunu kendi imkanlarıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne getirdi.
Acil servis çalışanları İsa´nın kaşındaki kancayı çıkaramayınca Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´nden yardım istendi. Hastane acil servisine giden görevliler, küçük çocuğun kaşındaki kancayı çıkarmayı başardı. İsa Güner, acil serviste tedavi yapıldıktan evine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Faruk CANBABA
2021-08-05 22:24:05
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