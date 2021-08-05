Vali Makas, Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyasını takdim etti

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kıbrıs Gazisi Binali Dikme’ye Milli Mücadele Madalyasını takdim etti.

Vali Mehmet Makas, Kazım Karabekir Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Binali Dikme ve ailesini ziyaret etti. Yurt dışında yaşayan gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyasını evinde takdim eden Vali Makas, Dikme ve ailesi ile bir süre görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.

Bu cennet vatanın Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanet olduğunu, milletin bu emanete sonsuza dek sahip çıkacağını belirten Vali Makas, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.