Erzincan’da muhtarlarla toplantı düzenlendi

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Erzincan’da Vali Mehmet Makas başkanlığında mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, kamu kurumu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarının istek ve taleplerini dinleyen Vali Makas, dile getirilen talepler ile ilgili olarak ilgili kamu kurum müdürlerinin de bilgilendirmelerini dinleyerek, taleplerin yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi ve var olan sorunların en kısa sürede çözümlenmesi için gerekli iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasını istedi.

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