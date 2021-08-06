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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem Ayı oruçları başlıyor

İHA

Muharrem Ayı oruçları başlıyor

Muharrem Ayı oruçları 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlıyor.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün Muharrem Ayı münasebetiyle bir açıklama yaparak, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibariyle Muharrem orucu tutulmaya başlanacağını belirtti.
Düzgün yaklaşmakta olan Muharrem Ayı oruçları için Erzincan Cemevinde düzenlediği basın toplantısında, “9 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibari ile muharrem orucunu tutmaya başlayacağız. Kurban Bayramının birinci gününden itibaren saydığımızda 20 gün sonra yani 21. gün oruçlarımızı tutmaktayız.” dedi.
Bu ayda dargınlıkların, küskünlüklerin bittiğinin altını çizen Düzgün, “Tarihler bu ayın değerini ve kutsallığını ve birçok peygamberin kurtuluşa ve selamete erdikleri günler olarak verirler. Bu ayda oruç tutmak Hz. Adem Peygamber’in tövbesine katılmak, Nuh Peygamber’i, Yunus Peygamber’i, İbrahim Peygamber’i, Eyüp Peygamber’i Musa Peygamber’i İsa Peygamber’i ve iki cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa’yı anlamaktır. Onların sevgisiyle bezenmek, onların yolu ile ahlâkı ile bezenmek ve ahde vefalı olmaktır. Oruç; insanlara her türlü kötülükleri yaptıran hırs, nefis, tamah ve şeytani duyguları ıslah etmek için yapılan riyasız ibadettir. Tek kelime ile oruç nefsi ıslah etmektir. Muharrem ayı denildiğinde de ilk akla gelen Allah rızası için tutulan oruçlarımızdır. İnancımıza göre bu ay Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanmak, toplumsal birliği, kardeşlik ve barış duygularını pekiştirmek, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak için özü dara çekme ve gönülleri insan olma onuru ile yıkama ayıdır. Aleviler bütün insanları Tanrının eseri diye sevmiş, İslam’ın özünü dört kapı kırk makamda bulmuş, bunu da eline, diline, beline sahip ol kuralı ile özetlememiş, bin defa mazlum olsan bile bir defa zalim olma diyerek her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Bu ay dargınlıkların, küskünlüklerin bittiği, yüreklerimizin gönüllerimizin bir olduğu, paylaşımın, dostluğun, komşu haklarının kutsallığı ve ayrımcılığın olmadığı, erdemliğin doruğa çıktığı bir aydır. Biz Aleviler orucumuzu ve matemimizi üç ana sebepten dolayı tutmaktayız. Birincisi, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin Muharrem Ayını kutsal kabul etmelerine saygı gösterdiğimizin ifadesi ve bütün peygamberlerin bu ayda oruç tuttukları için bizde Allah rızası için oruç tutmaktayız. İkincisi şehitler Şahı Hz. İmam Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerinin matemi için Üçüncüsü, Kerbela’da bütün Ehlibeyt erkekleri şehit edilirken Hz. Hüseyin’in büyük oğlu İmam Zeynel Abidin ağır hasta olduğu halde sağ olarak kurtulmuştur. Hz. Peygamberin soyu olan imamlar ve seyitler, İmam Zeynel Abidin’den devam etmiştir. Hz. Muhammed’in ve Ehli Beyt’in soyunun dünyada devam etmesine karşılık Allah’a şükür ve senalarımızı ifade etmek için on iki imamlar aşkına on iki gün oruç tutmaktayız. Muharrem Ayı Aleviler için ibadetlerdeki içtenliğin doruğa çıktığı aydır. Kuşkusuz bu ayın ayırt edici niteliğinin oruç ibadetinden geldiği de bilinmektedir. Muharrem ayı boyunca yardımsever vatandaşlarımızın yardımları ile cemevlerimiz de her akşam oruç açma yemekleri verilecek, yine bütün cem evlerimizde Muharrem Ayı nedeni ile sohbet toplantıları ve cem ibadetleri yapılacaktır. 21 Ağustos 2021 cumartesi günü saat 12’de Erzincan Merkez Cemevinde ve diğer cemevlerimizde aşure ve kurban yemeklerimizin ikramı yapılacaktır. Tüm dostlarımızı ve canlarımızı aşure günümüze davet ediyoruz. Ülkemizin her zamankinden çok bugünlerde barışa ve huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin tüm unsurlarının barış ve kardeşlik için çaba göstermesi gerekir. Dileğimiz Muharrem Ayının ulusumuza ve dünyaya barış ve kardeşlik getirmesidir. Allah tutacağımız oruçlarımızı matemimizi ve ibadetlerimizi kabul eylesin.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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