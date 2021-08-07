Erzincan’da gençlerin tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da kaldırımda yürüyen 4 gencin birbirleriyle tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Erzincan merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 16 18 yaş gurubu 4 genç, arasında tartışma çıktı. 2 kişinin bir taraf diğer 2 kişinin de ayrı taraf olduğu olayda tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme, tokat giren gençlere hemen vatandaşlar müdahale etti. Kısa süreli kavganın ardından taraflar birbirlerinden ayrılarak ayrı istikamete doğru yürüdü. Gençler birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.