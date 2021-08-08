Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak uyarısı

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Doğu Anadolu'da bulunan Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli’de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli’de yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 32, Kars ve Ağrı'da 29, Erzurum'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

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