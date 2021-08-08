Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak uyarısı

İHA

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'da bulunan Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli’de gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli’de yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 32, Kars ve Ağrı'da 29, Erzurum'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Erzincan’da motosiklet denetimi
Erzincan’da gençlerin tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER Erzincan’da gençlerin tartışması tekme tokatlı ...
Kaymakam Çelik hane ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik hane ziyaretlerine devam ediyor
Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan, YAŞ kararıyla emekliye sevk edildi
YEREL HABERLER Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan, YAŞ kararıyla ...
Doğu’daki 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Doğu’daki 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Muharrem Ayı oruçları başlıyor
YEREL HABERLER Muharrem Ayı oruçları başlıyor
Erzincan’da sel sonrası kapanan köy yolu ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da sel sonrası kapanan köy yolu ulaşıma ...
'Camdan değil candan eğitim için aşı olun'
YEREL HABERLER 'Camdan değil candan eğitim için aşı olun'
Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 aylık ...
Erzincan’da trafik kazası: 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 10 aylık bebek hayatını ...