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Vali Makas: “Bizleri Muharrem ayına ulaştıran rabbimize şükürler olsun”

İHA

Vali Makas: “Bizleri Muharrem ayına ulaştıran rabbimize şükürler olsun”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Muharrem ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayını idrak edeceğimiz günlere ulaşmış bulunmaktayız. Bizleri Muharrem ayına ulaştıran rabbimize şükürler olsun. Rabbim bu mübarek günlerde tutulan oruçları yapılan duaları kabul eylesin. Muharrem ayında şehit düşen Peygamber efendimizin göz nuru, şehitler şehidi Hz. Hüseyin’i ve Kerbela Şehitlerini rahmetle yâd ediyorum.
Birliğimiz ve dirliğimiz açısından büyük öneme sahip olan Muharrem ayı da, Müslümanlar için birçok ortak duygu ve hüznü barındırmaktadır. Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizle birlikte çoğu Ehli Beyt’ten yetmiş iki Müslümanın hakikat, hürriyet, izzet ve mukaddesat uğruna şehit olduğu Kerbela, tüm İslam aleminde olduğu gibi milletimizin de derin ve ortak bir acısıdır.
Sevginin, merhametin, diğerkâmlığın yurdu olan Erzincan’ımızda ve Türkiye’mizde kardeşlik hukukumuza riayet ederek huzur içinde yaşıyoruz. Bizim mayamızda, ruh köklerimizde anlayış ve hoşgörü var. Hacı Bektaşı Veliler, Yunus Emreler, Mevlanalar bu memleketin canları, ozanları ve erenleridir. Onlar da hep aynı şeyleri söylediler. Sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik.
İşte kıymetli hemşehrilerim bizim de bu topraklara ekeceğimiz yegâne tohum sevgi ve hoşgörüdür. Kaynayan kazanda farklılıkları ortaya çıkartarak ayrışmayı değil, paylaşmanın simgesi haline gelen Aşure gibi birlik ve beraberlik içinde ortak bir tat yakalamayı hedeflemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum. Muharrem ayının ve Aşure Günü’nün birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirmesini; ülkemize ve tüm İslâm alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini Cenâbı Allah’tan niyaz ediyorum.”

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