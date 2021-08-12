Erzincan’da “Haydi Gençler Aşıya” kampanyasına start verildi

Erzincan (TSO) ile Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği desteğiyle Covid19 ile mücadelede 1630 yaş arası gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla “Haydi Gençler Aşıya” kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın startını vermek üzere ilk olarak Ordu Caddesi üzerindeki Saat Kulesi önünde kurulan aşı standını ziyaret eden Vali Mehmet Makas ve beraberindekilere, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu 3’ncü doz Covid 19 aşısını olarak kampanyaya destek verdi.

Ardından “Haydi Gençler Aşıya” Kampanyasına destek veren kafe ve restoranları ziyaret eden Vali Makas ve beraberindekiler, buradaki müşterilere aşılamanın önemi ve başlatılan kampanya ile ilgili bilgilendirme yaparak, işletmelerin girişlerine kampanya ile ilgili afişleri astılar.

Vali Mehmet Makas, Erzincan’da dün itibari ile 1’inci doz aşılamada yüzde 65’i geçerek, turuncu kategoriden sarı kategoriye geçildiğini, ama asıl hedefin ilimizi mavi kategorideki iller arasına ulaştırmak olduğunu belirtti.

Bu hedefe ulaşmak ve herhangi bir kısıtlama ile karşı karşıya kalmamak için özellikle gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşların aşı olması için çalıştıklarını ifade eden Vali Makas, "Bu noktada Ticaret ve Sanayi Odamız ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğimiz ve esnaflarımız da destek verdi. Kampanya kapsamında esnafımız aşı kartını gösteren vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacak. Desteklerini esirgemeyen esnaflarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

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