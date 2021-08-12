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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet Gençlik Merkezi’nde “Gençlik Buluşması”

İHA

Diyanet Gençlik Merkezi’nde “Gençlik Buluşması”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Diyanet Gençlik Merkezi’nde “Gençlik Buluşması” programına katıldı.
Vali Makas, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 4 haftalık üniversite kız öğrencilerine yönelik yaz kampı programına katıldı. Düzenlenen program, İl Müftüsü Burhan Çakır’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Daha sonra, Erzincan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü rehberliğinde organize edilen programda Erzincan Valisi Mehmet Makas, katılımcı kız öğrencilerle bir süre sohbet etti. Gençlik Merkezi’nin faaliyet ve etkinlikleriyle ilgili bilgiler de edinen Vali Makas, öğrencilerle meslek hayatından devlet meselelerine, güncel konulara dair bilgi paylaşımında bulundu.
Vali Makas, Diyanet Gençlik Merkezi’nin bu tür faaliyetlerine daha sıklıkla yer vermesini, yapılan programları önemsediklerini, öğrencilerin hayat tecrübesi edinme ve bilgi paylaşımına katkı sunma adına bu ve benzer etkinliklere katılmalarının mutlaka gerekli olduğunu sözlerine ekledi ve programı hazırlayanlara teşekkür etti.
Gençlik Merkezi koordinatörlüğünce hazırlanan çeşitli ikramların misafirlere servis edilmesiyle program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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