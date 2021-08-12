Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan- Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

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ErzincanSivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Erzincan Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı. Etkili olan yağışın ardından Erzincan ile Sivas'ın ulaşımının sağlandığı kara yolunun Sakaltutan mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan yolu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye gitti. Kara yolunda uzunca araç kuyruğu oluştu.

Kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

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