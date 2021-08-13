EBYÜ Genel Sekreterliğinde görev değişimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Genel Sekreteri Doç.Dr. Halim Ferit Bayata’nın yerine Genel Sekreter olarak Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümünden Doç.Dr. Mehmet Cihat Özgenel atandı.

EBYÜ’de yaklaşık 3,5 yıldır Genel Sekreter olarak görev yapan Bayata’nın yerine Doç.Dr. Mehmet Cihat Özgenel atandı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Bayata’ya hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek Doç.Dr. Mehmet Cihat Özgenel’e de yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.