Kalecik köyünde "Yerinde Aşı" çalışması

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Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kalecik köyünde aşılama çalışması yapıldı.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Tercan Devlet Hastanesince sürdürülen “Yerinde Aşı” uygulaması çalışmalarının devam ettiği Kalecik köyünde incelemelerde bulunarak, aşı olan vatandaşlara aşıya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini iletti ve filyasyon ekibinde görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhlis Pakkan, Kaymakam Musa Kazım Çelik’e eşlik etti.

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