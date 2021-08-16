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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da sıcak asfalt çalışması

İHA

Erzincan’da sıcak asfalt çalışması

Erzincan Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Mimarsinan Mahallesinde bulunan 7 sokakta sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.
Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen şehir genelinde program dâhilindeki asfalt çalışmaları devam ediyor. Asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, Mimarsinan Mahallesinde yeni imara açılan 7 sokakta, 1200 m uzunluğunda, 6 m genişliğinde, 8000 m2 alanda toplam 1000 ton sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Bekir Aksun çalışmaları inceledi
Çalışmaları sahada takip eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Mimarsinan Mahallesinde yeni imara açılan bölgelere asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Erzincan’da asfaltsız hiçbir mahalle bırakmamak için imkânlar dâhilinde merkez ve beldelerde vatandaşlarımızı asfalta kavuşturmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Erzincan’ın daha da güzel bir şehir olması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı kullanımlar diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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