Selde yaralanan buzağı Erzincan ve Bayburt UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı

Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel afetinin ardından bölgede görev yapmaya başlayan Erzincan ve Bayburt UMKE ekipleri, selde yaralanan buzağıyı kurtardı.
Sinop’un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde yaralanan buzağı Erzincan ve Bayburt UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.
Özveriyle afet bölgesinde görev yapan UMKE ekipleri gayretleriyle vatandaşların takdirini topladı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.