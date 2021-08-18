İtfaiyeden kışladaki askerlere yangın eğitimi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından vatani görevini General Mehmet Berköz Kışlasında yapmakta olan askerlere yangın ve acil durumlara müdahale eğitimi verildi.

Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak amacıyla Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda General Mehmet Berköz Kışlasında vatani görevini yapmakta olan askerlere yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, söndürme maddeleri, yangına müdahale teknikleri konularında teorik eğitim verilerek akabinde uygulamalı olarak B sınıfı (sıvı) yangınlarına müdahale ve söndürme faaliyeti icra edildi.

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