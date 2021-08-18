Erzincan yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Erzincan’da yüz yüze eğitim öncesinde İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu toplandı.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında yapılan toplantıda, 20212022 Eğitim Öğretim yılı çalışmaları için toplanıldığını belirten Gün, yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eğitim öğretime ilişkin, ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı ve özellikle okulların hijyen ve temizliğinin görüşüldüğü toplantıda tadilat ve onarımı devam eden okullarda tüm işlemlerin eğitim öğretim başlamadan tamamlanması kararlaştırıldı.

LGS ve YKS sonuçlarının değerlendirilerek yeni eğitim öğretim yılında başarının artırılması için yapılacak çalışmaların planlandığı toplantı diğer gündem maddeleri üzerinde karşılıklı soru cevap şeklinde bilgilendirmeler ile devam etti. Refahiye Anaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

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