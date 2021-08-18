Erzincan emniyeti 2 bin kişilik aşure dağıttı

Erzincan’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Aşure Günü’ münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Erzincan’da hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan Aşure Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 2 bin vatandaşa aşure ikramı yapıldı. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleştirilen etkinlikte Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve protokol kazanlarda ki aşureyi kaselere koyarak vatandaşlara ikram etti. Aşure dağıtımı öncesi konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Muharrem ayındayız, hüzün günlerindeyiz, mübarek günlerdeyiz ama birlik ve beraberliğimizin yoğrulması gerekliliğini hissettiğimiz günlerdeyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Şu aşurede ki karışım gibi toplumumuzu bir ve beraber yol yürütsün. Biz ezelden beri bir ve beraber yürüyoruz. Malumunuz Muharrem ayı hüzün ayımız. Efendimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizin şehadeti ve onla beraber 72 ehlibeytin şehadetini bu vesileyle anıyoruz.” dedi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ise matem olarak anılan bir gün olduğunu söyleyerek, “ Bugünle birlikte hem birlik, beraberlik hem dayanışmamızı göstermek amacıyla bir arada bulunmuş oluyoruz.” diye konuştu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Erzincan Valisi Mehmet Makas, Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, il protokolü, polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı

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