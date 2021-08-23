Erzincan’da İlahiyat Fakültesi son sınıf stajyer öğrencileri katılım belgelerini aldılar.
Erzincan Müftülüğü makam odasında yapılan bir törenle, 20 günlük stajyer eğitimi gören İlahiyat Fakültesi son sınıf kız öğrencileri katılım belgelerini İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz’dan aldılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.