2021 av sezonu açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021 av sezonu açıldı

İHA

2021 av sezonu açıldı

2021 yılı av sezonu başladı, 15 Kasım tarihinde son bulacak. Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde avlanma serbest olacak.
Av sezonunun başlamasıyla birlikte Erzincan’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma ve kontrol denetimleri gerçekleştirildi.
Yeni av sezonuyla ilgili avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği belirtilerek şu bilgilendirme yapıldı:
“Tüm bölgelerimizde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir.
Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 19 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Makas, dünya üçüncüsü olan güreşçiyi tebrik etti
YEREL HABERLER Vali Makas, dünya üçüncüsü olan güreşçiyi tebrik etti
Çayırlı’da ayçiçeği tarlalarında görsel şölen
YEREL HABERLER Çayırlı’da ayçiçeği tarlalarında görsel şölen
Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel harekâtçılar aileleriyle kucaklaştı 3 ay önce Suriye’ye Fırat Kalkanı operasyonu için giden özel harekât polisleri Erzincan’a döndü
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel ...
Erzincan’da Yaz Kur’an Kursu Kapanış programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da Yaz Kur’an Kursu Kapanış programı ...
İlahiyat Fakültesi son sınıf stajyer öğrencileri katılım belgelerini aldılar
YEREL HABERLER İlahiyat Fakültesi son sınıf stajyer öğrencileri ...
Süryani asıllı kadın Müslüman oldu
YEREL HABERLER Süryani asıllı kadın Müslüman oldu
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Çukurçimen köyünde Aşure Günü etkinliği
YEREL HABERLER Çukurçimen köyünde Aşure Günü etkinliği
(Özel) Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı İki asırlık Üzümlü’nün bağlarında Cimin üzümü bereketi
YEREL HABERLER (Özel) Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı İki ...
(Özel) Çocukları spora teşvik etmek için süslediği mini otomobille mahalle mahalle geziyor
YEREL HABERLER (Özel) Çocukları spora teşvik etmek için süslediği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.