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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da “Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu” toplandı

İHA

Erzincan’da “Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu” toplandı

Erzincan’da salgın önlemleri kapsamında ilkokul, ortaokul, lise müdürleri ve Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu ile yüz yüze eğitim öncesinde toplantı yapıldı.
Erzincan Lisesi Konferans Salonunda yapılan toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 20212022 eğitim öğretim yılı çalışmaları için toplanıldığını belirterek yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eğitim öğretime ilişkin, ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı ve özellikle okulların hijyen ve temizliğinin görüşüldüğü toplantıda tadilat ve onarımı devam eden okullarda tüm işlemlerin eğitim öğretim başlamadan tamamlanması kararlaştırıldı. TÜBİTAK projeleri konusuna da değinen Gün, 20202021 eğitim öğretim yılında, öğrenci başına en çok proje hazırlayan Erzincan’ın ileriki zamanlardaki hedefi Türkiye finaline daha çok proje götürmek olması gerektiğini belirtti. Sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin yazarlarla buluşturulduğunu ifade eden Gün "Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizi 20'nin üzerinde yazarla buluşturduk ve buluşturmaya da devam edeceğiz. 20212022 eğitim öğretim yılı birinci dönem yüz yüze eğitim ile ilgili okullarımızın eğitim öğretime hazır hale getirilmesi, fiziki olarak eksikliklerin giderilmesi, okul pansiyonlarının gözden geçirilmesi, taşımalı eğitim kapsamında alınması gereken tedbirlerin uygulanması, aşamasında titiz davranılması, enerji verimliliği, yakıt, elektrik ve su tasarruf tedbirlerine azami ölçüde uyulması ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılacak çalışmaların her zaman üzerinde durulması gerekir." dedi.
LGS ve YKS sonuçlarını değerlendirilerek yeni eğitim öğretim yılında başarının artırılması için yapılacak çalışmaların planlandığı toplantı, diğer gündem maddeleri üzerinde karşılıklı soru cevap şeklinde bilgilendirmeler yapıldıktan sonra İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün iyi dilek ve temennileri ile son buldu.
Gerçekleştirilen toplantılara, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ile resmi ve özel okul müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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