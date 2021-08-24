“Gönül Kütüphanemiz Projesi” kapsamında etkinlik düzenlendi

Erzincan’da, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün yazısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselere kütüphane kurmak amacıyla 2427 Ağustos tarihleri arasında dört gün süreyle düzenlenecek olan etkinlik bugün itibariyle başladı.

Etkinlikten elde edilen gelirle, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi Kitap Belirleme Komisyonu tarafından seçilen kitaplar kütüphanelere kazandırılacak. Bu kapsamda Erzincan Cumhuriyet Meydanı’nda Türk Diyanet Vakfı (TDV) Erzincan Şubesi’ne ait yardım çadırlarında, İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz’ın açılış ve tanıtım konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Vekili Serdar Buğday’ın yaptığı dualarla kurdele kesilerek açılış yapıldı.

Stantlarda gıda ürünleri olarak, köy ürünleri, bakliyat, poğaça, kurabiye, zeytinyağlı, elmalı pasta, baklava, el açması börek gibi ürünler, çeyizlik malzemeler olarak da lif, havlu, yazma, patik benzeri ürünler ve züccaciye malzemeleri tezgâhlarda satışa sunuluyor.

Öte yandan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Milletvekili Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz ve vatandaşlar programa katılarak, projeye destekte bulundu.

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