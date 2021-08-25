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Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin muhtelif bölgelerinde park yapım çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Başbağlar Mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalar sürüyor. Çevre düzenlemesi yapılan park alanında kaldırım bordür çalışmaları devam ediyor. Mahallenin sosyal alan eksikliğini giderecek olan parkta; yürüyüş yolları, kamelyalar, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, spor aletleri yer alacak.

Kavakyolu Yerleşkesinde yapımına devam edilen Fatih Sultan Mehmet pakında çocuk oyun grubu yerleştirilirken yeşil alanların arttırılması adına çim ekimi yapıldı.

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