Erzincan’dan sel felaketinin yaşandığı Sinop’a 5 tır dolusu yardım gönderildi

Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Sinop’a Erzincan’dan 5 tır dolusu yardım malzemeleri dualarla gönderildi.

Erzincan Valiliği himayesinde başlatılan kampanya kapsamında sel felaketinin yaşandığı bölgelere gönderilmek üzere kentte STK, kamu kurum ve kuruluşlar, vatandaşların desteğiyle 5 tır dolusu yardım malzemesi ile 1 milyon TL. toplandı.

Yardım tırları bugün Erzincan Valiliği önünde düzenlenen törenle dualarla Sinop’a doğru yola çıktı.

Törende konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan halkının da geçmişte yaşanan afetler yüzünden çok acı çektiğini ifade ederek, “Bugün burada tek vücut olarak, Erzincan olarak, bulunmaktayız. Allah her birimizi var etsin. Erzincan afetlerin yaşandığı hüznün kentidir. Ama bu hüzünle de bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı en güzel bilen kentlerden biridir. Bu bağlamda malumunuz Antalya yöresinde Manavgat bölgesinde ile başlayan bir yangın felaketi Muğla, İzmir birbirini takip etti. Hemen akabinde KastamonuSinop ve Karadeniz'in farklı kentlerinde sel felaketini yaşadık. Hâlâ da riskli olan bölgelerde Rabbim vermesin tarzında duayla yine de yaşanabileceği noktasında müteessir bir durumdayız. Öncelikle Erzincan gönlü bugün Antalya'da Manavgat'ta tüm yangın bölgelerinde Muğla’da, Kastamonu'da, Sinop'ta atıyor. Bütün acıları Erzincan en derin kalbi duygularımızla hissediyor ve kendisi yaşamış gibi de o bölgelere sahip olmaya çalışıyoruz. Ben tüm Erzincanlılarımıza teşekkür ediyorum. Allah her birimizi var etsin. İş adamımızdan, ticaret odamızdan, ticaret odasındaki üyeleri gezip aynı ve nakdi yardım toplayan iş adamlarımız var. Her birinden Allah razı olsun. Herkes karınca kararınca bu tırların doldurulmasına katkıda bulundu. Aynı zamanda şu an eski rakamla 1 trilyon günümüz rakamı ile 1 Milyon Türk lirasının topladık ve toplamaya devam ediyoruz. Allah yerine koysun verdiğiniz biri bin etsin. Allahu Teala'nın bize vadi en basiti ile bir verdiğimiz zaman 700 alacağımızı biliyoruz. Devletimiz bölgede, bölge insanı devletin bu kadar canhıraş bir şekilde oraya sahiplenmesi, adeta tüm bakanlar kurulunun orada bulunması, Cumhurbaşkanımızın oraya gidip ziyaret edilmesi noktasında basından izliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan da gurur duyuyorlar. Dün bizim buradan yolladığımız malzemeler de belki bu zamana kadar gönderilmiş malzemelerden daha farklı. Beyaz eşyasından, mobilyasına kadar orada tekrar hayatın canlanması noktasında yapılan yardımlar. Belli yardım maddelerinde tüm Türkiye öyle sahiplenmiş ki artık, şu şu malzemeleri yollamayın diye Bakan Yardımcılarımızın talimatları ve daire amirlerimizle de paylaşıyoruz. Basınla da inşallah duyuracağız. Bu duygu ve düşüncelerle ben başta Bakanımızın başlatmış olduğu Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve riyasetlerinde ben de varım kampanyasında bulunduğunuzdan dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi de mahcup etmediniz. Hakikaten Erzincan'dan beklenenin üstünde bir yardım toplama, ilgilenme, imkânına sahip olduk. Orada AFAD ekiplerimiz var. Aile Sosyal İl Müdürlüğümüzden ekiplerimiz var. Sadece aynı ve nakdi yardımda değil, burada çalışan memurlarımız ve dairelerimiz noktasında da sahada oradaki hemşerilerimize Kastamonululara, Sinoplulara, yangın bölgesine sahip çıkmaktayız. O noktada Erzincan’ın gururunu ben size paylaşmak istiyorum. Allah her birimizi var etsin.” dedi.

Konuşmaların ardından yardım tırları dualarla uğurlandı. Gerçekleşen törene Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, kamu kurum kuruluş temsilcileri, iş adamları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

