Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi

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Erzincan’da Hafızlık ve Kur’anı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi.

Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'anı Kerim'i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarda okuyan öğrenciler arasında Hafızlık ve Kur'anı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz, Din Eğitimi ve Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen ve İl Vaizi Arzu Kılınç nezaretinde yapılan yarışma neticesinde Hafızlık dalında birinciliği Sümbül Valide Kız Kur’an Kursu öğrencisi Hayrunnisa Korkmaz elde ederken, erkek öğrencilerden Recep Demir Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Abdülhamit Zirek birinciliği kazandı.

Kur’anı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’nda ise birinciliği Süreyya Hanım Kız Kur’an Kursu öğrencisi Aslınur Bingöl alırken, erkeklerde Karağaç Kur’an Kursu Öğrencisi Oğuzhan Savaş birinciliği kazandı.

Yarışmanın birincilerine 100’er TL, ikincilerine ise 50’şer TL tutarında ödül verildi.

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