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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Limon, alışverişlerin yerel esnaftan yapılması konusunda çağrıda bulundu

İHA

Limon, alışverişlerin yerel esnaftan yapılması konusunda çağrıda bulundu

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, okulların açılmasına kısa bir zaman kala vatandaşlara uyarılarda bulundu ve alışverişlerin yerel esnaftan yapılması konusunda çağrıda bulundu.
“En güvenli malzemeler kırtasiyeci esnafından alınır”
Bedir Limon açıklamasında; “20212022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala okul alışverişleri hız kazanıyor. Okul kıyafetleri, çanta, ayakkabı gibi ürünlerin yanı sıra kırtasiye malzemeleri de okul alışverişlerinin olmazsa olmazı. Bu yıl uzaktan eğitim yapılan dönemlerde bile öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları hız kesmedi. Özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerimiz ödevlerini evden yaparken kırtasiye malzemelerini kullanmaya devam etti. Şimdi yeni eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye alışverişleri yoğunlaşacak. Ancak öğrencilerin sürekli temas halinde olduğu bu malzemelerin kaliteli ve sağlıklı olmasına her zamankinden daha çok dikkat edilmeli. En güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur” dedi.
“Malzemenin albenisine değil içeriğine dikkat”
Limon, markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası olmayan birçok ürünün maalesef okulların açılmasına kısa zaman kala piyasada daha çok görüldüğünü kaydederek, “Geleceğimizin mimarı olan öğrencilerimiz eğitim alırken sağlıklarından olmamalı. Rengârenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne allanılmamalı. Alınacak kırtasiye malzemelerinin içeriğine çok dikkat edilmeli. İnternet üzerinden yapılan reklamlara ve yollarda eğreti tezgâhlarda sezonluk olarak satılan albenili kırtasiye malzemelerinden uzak durulmalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda ‘CE’ belgesi mutlaka olmalı, sağlığa zararlı madde içermez kaşesi bulunmalıdır.” şeklinde konuştu.
“Yerel esnafımızı destekleyelim”
Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, “Gıda, giyim, konfeksiyon, kırtasiye gibi günlük alışverişlerini yerel esnaftan yaparak yerel esnafa sahip çıkmaya çağıran Başkan Limon, “ Kazancını bu kente yatıran, kaderini ve yaşantısını bu kente bağlamış yerel esnafımıza sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir. Büyük çoğunluğu yerli sermayeli olmayan, sokak aralarına kadar giren ve bu kente hiçbir katkısı olmayan zincir marketler, tüketici üzerinde etkili olmaya çalışarak yerel esnafımızın sonunu hazırlamaktadır.
Okul Sezonu nedeniyle raflarını kırtasiye, konfeksiyon ve ayakkabı ile dolduran marketlere mutlaka dur denilmeli, Marketlerde kırtasiye, ayakkabı ve giyim ürünlerinin satışı yasaklanmalı. Kırtasiyeci esnafımız et satmıyor, ama marketler kırtasiye ürünü satıyor. Ayakkabıcı esnafımız sebze satmıyor, ama market ayakkabı satıyor. Bu konuda düzenleme yapılmasını başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer yetkililerden bir kez daha talep ediyoruz.
Unutulmasın; Esnafın yaşatıldığı şehir yaşanabilir şehirdir. Esnafın olduğu yerde güven ve kalite vardır.” ifadelerine yer verdi.

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