Erzincan’da sineklere karşı ilaçlama çalışması

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yaz dönemini daha rahat geçirmesi için sinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek ve sivrisineklere karşı şehrin tamamında ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Tüm mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, şehir genelinde her gün düzenli olarak sivrisinek, karasinek, uçkun ve haşerelere karşı ilaçlama uygulaması yapıyor. Mahalle, cadde, sokak, park ve yeşil alan gibi haşerelerin çoğalma ihtimali olan birçok alanda ilaçlama faaliyetlerine devam eden ekipler, vatandaşların huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmesi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Sıcak havanın etkisini artırması ile üremeleri hızlanan sinek, sivrisinek gibi haşereler ve larvalara karşı yapılan ilaçlama çalışmaları haftanın yedi günü aralıksız devam ediyor. Arkasında özel püskürtme makinesi olan ve ULV olarak adlandırılan araçlarla belirlenen program dâhilinde tüm mahallelerde ilaçlama yapılıyor.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Program dâhilinde, bütün mahallelerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. ULV cihazları dediğimiz vatandaşların sokaklarda gördüğü araçlar ile tüm mahalleler ilaçlama hizmeti veriyoruz. Yapılan çalışmalarla vatandaşların rahat bir yaz geçirmelerini hedefliyoruz. ” diye konuştu.

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