Üniversite adayları zorlu parkurda zamana karşı yarıştılar Erzincan’da Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yapıldı

Erzincan’da üniversite adayları, Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin gerçekleştirdiği özel yetenek sınavında zamana karşı yarıştılar.

Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne özel yetenek sınavıyla Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ile Spor Yöneticiliği bölümlerine yerleşmek üzere 80 öğrenci alınacak. 321 öğrencinin müracaat ettiği özel yetenek sınavı bugün Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu’nda yapıldı.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sınavda herhangi bir şaibeye mahal verilmemesi için fotosel ölçüm cihazları ile başlayıpbiten parkurlarda öğrenciler zamana karşı birbirleriyle yarıştı. Adaylar Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ile Spor Yöneticiliği bölümlerine yerleşebilmek için akademisyenlerin hakem, gözlemci ve sınav komisyonu olarak görev aldığı zorlu yetenek sınavında ter döktüler. Başlayan özel yetenek sınavı 27 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.

Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat yapılan özel yetenek sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Spor Bilimleri Fakültemizin ilk sınavını yapmış bulunmaktayız. Önceden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluydu bildiğiniz üzere şimdi isim değişikliği ile Spor Bilimleri Fakültesi oldu. Dolayısıyla fakültenin ilk sınavını yapmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 321 adayımız var toplam. Bunlardan 50’si kız öğrenci geri kalan ise erkek öğrenci. İçlerinde 4 milli sporcu ve 1 engelli sporcumuz var. Korona tedbirlerine uyarak güvenli bir ortamda öğrenci adaylarını sınav yapıyoruz. Yarına kadar devam edecek sınavımız ve yarın itibariyle sonlanacağını umut ediyoruz. Şu anda fakültemizde Spor Yöneticiliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü olmak üzere 2 bölümümüz aktif. 40 bir bölüme 40 da bir bölüme olmak üzere toplamda 80 aday alacağız. Geri kalan öğrenciler ise elenmiş olacaklar. Antrenörlük eğitimi ve diğer bölümlerimiz ise ileri ki yıllarda gerekli öğretim üyesi ihtiyacını karşılayarak aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Fakülteyi daha aktif, daha kullanılır hale getirerek öğrencilerimizle güzel başarılara imza atmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özel yetenek sınavlarına Mardin’den, Osmaniye’den ve daha birçok farklı ilden katılan öğrenciler ise, “ Zamana karşı yarışıyoruz, ter döküyoruz. Rakiplerimizde aynı şekilde ter döküyor. Çok heyecanlanıyoruz. Antrenörlerimiz bizi iyi çalıştırdı. Elimizden geleni yatık artık sonuçları bekliyoruz.” diye konuştular.

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