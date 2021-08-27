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Erzincan’da “Tekstil üretimi ve istihdam” projesinin destek sözleşmesi imzalandı

İHA

Erzincan’da “Tekstil üretimi ve istihdam” projesinin destek sözleşmesi imzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) faizsiz kredi desteğiyle yatırımlarını tamamlayacak olan bir tekstil firması, Erzincan’da en az 400 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.
KUDAKA 2021 Yılı Finansman Desteği Programı kapsamında onaylanan “Tekstil üretimi ve istihdam” isimli projenin destek sözleşmesi Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven ile Firma yetkilisi Turgay Palut arasında imzalandı.
2020 yılında kurulan ve yaklaşık 4500 metrekarelik bir alanda Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının ihtiyaç duyduğu makine ekipmanlar imzalanan proje kapsamında temin edilecek.
Ulusal ve uluslararası bilinirliği yüksek markaların ürün imalatının yapıldığı fabrikada, yerli üretim geliştirilerek bölgenin ihracat kapasitesinde büyük oranda artış sağlanacak. 250 çalışana sahip olan diğer bir üretim istasyonu ile bölgeye hizmet veren tekstil fabrikası, ilk aşamada en az 400 kişiye istihdam sağlamayı hedeflemekte. Destek alan firma, başta Erzincan olmak üzere bölgenin ekonomik gelişimine önemli bir katkı sağlamış olacak.

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