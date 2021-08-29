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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aksun, seçildikten sonra geçen 29 aylık süreci değerlendirdi

İHA

Başkan Aksun, seçildikten sonra geçen 29 aylık süreci değerlendirdi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 31 Mart seçimlerinden sonra göreve geldiği günden bu yana geçen süreçte yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Basın mensuplarını Erzincan Belediyesi sosyal tesislerinde misafir eden Belediye Başkanı Bekir Aksun, 29 ayda yapılan hizmetleri ve yapılacak olan projeleri anlattı. Gerçekleşen programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, kente görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.
Başkan Aksun, “Bu şehir hepimizin, birlikte yönetmek, birlikte geliştirmek için çalışıyoruz. İlk geldiğimiz günden itibaren biz meclisimizde seçilmiş arkadaşlarla birlikte yönetmek için encümenlik görevinde mecliste gurubu bulunan üç ayrı partinin mensuplarıyla hep birlikte yönetmeye başladık. 2.5 yıldır bu arkadaşların destekleriyle meclisimizin kararlarını yüzde 99’unu oy birliği ile alarak bu günlere geldik. Erzincan kardeşliğin şehri, burada hangi dünya görüşü olursa olsun, hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi mezhepten olursa olsun herkes bu şehrin ortak paydasıdır” dedi.
Seçildikten sonra ilk olarak 8 ayda esnafa olan borcu sıfırladıklarını kaydeden Aksun, “Öncelikle göreve geldiğimizde belediyenin bilançosu nedir, onu önümüze koyduk. Mali disiplini oluşturduk. Mali disiplinle birlikte sahaya olan borcumuzu plan dahilinde ödemeye çalıştık. Göreve geldiğimizden günden beri hep kafamda olan kurumsal kimliğin itibarlı olmasından yanaydı. Bu itibarında olabilmesi için mutlaka sahada güçlü olmamız gerekiyordu. İşçisinin, memurunun maaşını ödüyor olabilmesi lazımdı. Bununla birlikte ilk önce sıkı bir para politikası uyguladık ve neticede disiplinize edilen bu mali yapıdan 8 ay sonunda esnafımıza olan borcu sıfırladık. Akabinde bizim aldığımız malzemelerin parası 15 gün içerisinde ödendi. Daha sonra bir işsizlik problemi vardı. Bu problemi MEGEP projesi ile 3 aşamada 500’ün üzerinde istihdam oluşturduk. GES projelerini uygulayarak üretim aşamasına geçildi. Erzincan’ın merkezinde nefes alacak bir alan oluşturmak için Kızılay iş merkezini meydana katmak için bir planlama yapıp, eski terminalin yeri ile takas yaptık. Kaldırım tretuvar çalışmaları hız kemeden devam ettirdik. Birçok mahallede yol açma çalışmaları da devam etti.” ifadelerine yer verdi.
“Kızılay Hocabey mahallesi kentsel dönüşümü konutları yılsonuna hazır”
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kızılay Hocabey mahallesi kentsel dönüşümü ile ilgilide, “Sözümüz vardı. Acele kamulaştırma ile kentsel dönüşüme başladık. İlk etapta 34 bin metrekare Kızılay, 8 bin metrekarede Hocabey mahallesinde olmak üzere toplam 42 bin metrekarelik alanı birinci etap olarak belirledik ve kamulaştırmaya başladık. 6 ay gibi kısa bir sürede kamulaştırıp, yıktık ve yerine yeni binalar diktik. Şu anda 46 blokta oluşmakta. Bunların 46 blokun altında iş yerleri cadde güzergâhında, diğerleri de konut olarak planladı. 140 hak sahibi bulunmakta. Bu hak sahiplerinin konutlarını maliyetinin altında kendilerine teslim etmiş olacağız. Diğerlerini ise belediye bünyesinde ihale yaparak satışa sunulacaktır. Bu alanda 49 iş yeri 230 konut yılsonuna kadar satışa hazır hale gelecektir. İnşaat seviyesi şu anda yüzde 75 civarında, çevre düzenlemesiyle birlikte yılsonuna kadar yetiştirme çabamız var. 2. Etap ise TOKİ marifetiyle dönüşümün sağlanması için en kısa zamanda kazmayı vuracaklarına inanıyoruz. Biz devletimizin sözüne güveniyoruz” dedi.
Erzincan Belediyesi olarak bir taraftan bir takım işler yaparken diğer taraftan da borç yükünü azaltmak için mücadele ettiklerini kaydeden Başkan Aksun, “Bunları yaparken de istihdamı artırarak yaptık. Bu istihdam konusunda da günü dolan işçi ve memurlarımıza emekli olmaları karşılığında çocuklarını işe aldık. Bu sistemle 50’nin üzerinde emekli olan arkadaşımız oldu. 50 emeklinin karşılığında yaklaşık 150160 kişiyi istihdam ettik.
Bundan sonra planladıklarımız ise kentsel dönüşüm alanı içerisinde 13 Şubat çarşısı üzerinde çalışıyoruz. Yeni saniye 2. Etap işyeri yapma projesi üzerinde çalışıyoruz. Sanayi Bakanlığı ile görüşmelerimiz var. Yeni arsa oluşturarak 150200 iş yeri kurabilme çalışması yürütüyoruz.
Ekşisu mesire alanıyla ilgili olarak ta kaplıca ile ekşi arasındaki alanı mesire alanına katabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 150 dönüm bir alanın dolgusunu yaptık. Burada bungalov evler, gokart pisti gibi alanları düzenleyiz halkımız hizmetine sunmayı istiyoruz. Diğer taraftan yeni park alanları oluşturacağız. Her mahallenin ihtiyacı olan parkları yapmak arzusundayız. Bütün bu çalışmaları Erzincan ittifakıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çalışmalarımızda her siyasi partinin katkısı var, hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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