Trenin çarptığı 8 büyükbaş hayvan telef oldu

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Erzincan’da raylardan geçen ineklere yolcu treninin çarpması sonucu 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Erzincan yönüne gelmekte olan yolcu treni Ersevenler mahallesi yakınlarında Adem Atalay’a ait ineklere çarptı. Çarpmanın etkisi raylarda sürüklenen 8 inek telef oldu.

İneklerin sahibi Adem Atalay, “Çoban malları dağıtıyordu. Komşunun da malları var. Bizim malları da buradan karşıya geçirirken tren de birkaç tanesini önüne alarak götürdü. 4 hayvan burada yerde kaldı. Bir tanesini aşağı dereye attı. 34 tanesi mezbaha neye gitti. Toplam 89 tane hayvan telef oldu” dedi.

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