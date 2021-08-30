Trenin çarptığı 8 büyükbaş hayvan telef oldu

Erzincan’da raylardan geçen ineklere yolcu treninin çarpması sonucu 8 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Erzincan yönüne gelmekte olan yolcu treni Ersevenler mahallesi yakınlarında Adem Atalay’a ait ineklere çarptı. Çarpmanın etkisi raylarda sürüklenen 8 inek telef oldu.
İneklerin sahibi Adem Atalay, “Çoban malları dağıtıyordu. Komşunun da malları var. Bizim malları da buradan karşıya geçirirken tren de birkaç tanesini önüne alarak götürdü. 4 hayvan burada yerde kaldı. Bir tanesini aşağı dereye attı. 34 tanesi mezbaha neye gitti. Toplam 89 tane hayvan telef oldu” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.