Kemaliye 40 dereceyi gördü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da sıcaklık uyarısında bulunulurken Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 40 derece, en düşük hava sıcaklığı da Erzurum Tekman Hacıömer köyünde 7,1 derece olarak kaydedildi.

Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları; Erzincan’da 38, Iğdır’da 37, Erzurum ve Kars’ta 33, Ağrı’da 35, Bayburt’ta 36 derece olması öngörülüyor.

“11.00 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli"

Sıcaklıkların yükselmesiyle özellikle kronik hasta ve yaşlı vatandaşların saat 11.00 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri belirtilerek, " Sıcaklıklar konusunda vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası yaşanıyor. Özellikle 11 ile 16 saatler arasında hastalığı bulunan, kronik hastalığı bulunan yaşlılarımız ve vatandaşlarımız sokağa daha az çıksınlar.” denildi.

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