Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu

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Erzincan’ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik köy ziyaretleri kapsamında, ilçeye 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tunceli ile Bingöl’e sınır olan Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu.

Köy muhtarı Cemal Aydemir’den köydeki mevcut durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Musa Kazım Çelik, vatandaşların şikâyet ve taleplerini dinledi.

Ardından Kaymakam Musa Kazım Çelik, Konarlı köyü yaylalarında konargöçer olarak yaşayan Aktimur, Ayaz ve Avcı ailelerini ziyaret etti.

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