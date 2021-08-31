Tercan Baraj Gölü balık üretim üssü olacak

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan “Tercan Belediyesi Alabalık Yetiştiriciliği Projesi” destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, Ajans Sekreteri Oktay Güven ve Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin katıldı.

Toplam bütçesi 1,7 milyon TL olan ve 1,5 milyon TL’si 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilecek projeyle Tercan Baraj Gölünde alabalık yetiştiriciliği için kafes sistemleri kurularak bölge açısından yeni olan ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacak su ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında bölgede su ürünleri üretimi konusunda farkındalık oluşturulması, ortak iş yapma kültürünün yaygınlaştırılması, üretimi yapılacak su ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışına satılması ile ilçe ekonomisine katkı sağlanması ve gelir düzeyi düşük dezavantajlı grupların kurulacak tesiste istihdam edilmesi ile göç eğiliminin azaltılması hedeflenmekte.

Tercan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tercan Baraj Gölü’nde kurulacak tesis, yeni girişimler ve yatırımlar için iyi bir uygulama örneği olacak ve ilçede alabalık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.